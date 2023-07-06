Песков: Кремль не следит за перемещением Пригожина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и не имеет для этого ни возможности, ни желания.
Напомним, о местоположении Пригожина ранее завил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, глава ЧВК находится в Санкт-Петербурге. В ответ на вопрос журналистов о том, может ли Кремль подтвердить данную информацию, пресс-секретарь президента ответил, что Москва не следит за перемещением Пригожина.
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Анастасия Крестьянова