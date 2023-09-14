Песков: Логика введения и снятия санкций России непонятна

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Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия. О этом в понедельник, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что, помимо того, что введение санкций и их отмена остаются непонятными для российской стороны, их логику вряд ли понимает хоть кто-то и в самом Евросоюзе. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
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Александр Бойцов