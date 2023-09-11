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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, однако они такую возможность утратили. Об этом Песков сообщил в интервью «Известиям».
По мнению Пескова, лидеры Франции и Германии предпочитают придерживаться тех решений, которые принимаются в Вашингтоне.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. По его словам, именно стремление Запада к сохранению гегемонии привело к вооруженному конфликту на Украине.
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«Они это делают даже в ущерб себе и народам своих стран», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. По его словам, именно стремление Запада к сохранению гегемонии привело к вооруженному конфликту на Украине.
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Екатерина Коршунова