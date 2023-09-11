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Песков: Макрон и Шольц де-факто утратили возможность быть посредниками

11 сентября 2023, 14:43
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, однако они такую возможность утратили. Об этом Песков сообщил в интервью «Известиям».
По мнению Пескова, лидеры Франции и Германии предпочитают придерживаться тех решений, которые принимаются в Вашингтоне.

«Они это делают даже в ущерб себе и народам своих стран», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.


Ранее Песков заявил, что Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. По его словам, именно стремление Запада к сохранению гегемонии привело к вооруженному конфликту на Украине.

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ЕК намерена помочь Сербии в переговорах о вступлении в ЕС
11 сентября 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/VanderWolf-Images

Еврокомиссия намерена оказать помощь Сербии в «эффективных переговорах» о вступлении в Евросоюз.
Отмечается, что для этого планируется создать в Сербии консультационного центра по вопросам политики и права, на что выделят €3 млн.

«Общая цель проекта — помогать сербским властям эффективно проводить переговоры о вступлении в ЕС, а также успешно распоряжаться помощью в том, что касается процесса интеграции в ЕС и подготовки ко вступлению в ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, реализовать проект планируется в течение 2,5 лет.

До этого в ЕК разъяснили процедуру ввоза личных предметов в Евросоюз из России. Специалисты подчеркнули, что решение о возможной конфискации принимается самими государствами-членами. Как передают argumenti.ru, европейские страны могут вообще не применять меры конфискации в отношении личных вещей российских туристов, въезжающих на их территорию.

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#евросоюз
#политика
#сербия
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Социолог Дискин объяснил рекордные результаты губернаторских выборов в Подмосковье
11 сентября 2023, 14:48

Фото: Мособлизбирком

Рекордно высокая явка на выборы в Подмосковье – выдающийся результат. Такое мнение высказал «Радио 1» заместитель председателя Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин. Он рассказал, что позволило добиться таких показателей.
«Это были особенные выборы. Во время них не обсуждались глобальные идеологические проблемы, а был спрос за конкретные дела. И жители Подмосковья их вполне оценили. Они оценили успех действующей администрации во главе с Андреем Воробьёвым. Плюс к этому – новые технологии. Всё-таки полмиллиона человек проголосовали путём ДЭГ. Это и привело к явке, которая значительно превышала среднюю по стране. Это выдающийся результат», – сказал Дискин
По его словам, во время выборов жители Подмосковья проявили гражданскую активность и ответственность. 
«Идеологические проблемы ушли в сторону, обсуждались только конкретные вопросы, как управляются как строятся больницы. Как ремонтируются школы, как строятся новые дороги. В целом по стране спала явка, но не в Подмосковье. Это говорит о гражданской активности и гражданской ответственности. Люди заинтересованы в то, чтобы своими голосами дать наказ тем кандидатам, за которых они голосовали», – отметил собеседник «Радио 1»
Голосование на выборах губернатора Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов. В голосовании приняли участие 60,53% избирателей. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 88,52%.
 
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#единый день голосования
#едг
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Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Ким Чен Ына
11 сентября 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ходе визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию планируется его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием делегаций с обеих сторон, при этом при необходимости главы могут продолжить встречу один на один.
«В ходе визита Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций, и, при необходимости, встреча с Путиным один на один», - цитирует РИА Новости Пескова.
11 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. В Кремле уточнили, что он посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы РФ Владимира Путина.

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#переговоры
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Политолог Зеленков: Путина никто не может арестовать из-за иммунитета
Политолог Зеленков объяснил слова президента Бразилии о возможном аресте Путина
11 сентября 2023, 14:26

Фото: kremlin

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест своего российского коллеги Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Однако решение об аресте главы РФ будет принимать суд, а не правительство страны.
Однако доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра Московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков уверен, что лидер Бразилии был вынужден выступить с таким заявлением из-за давления. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что Путина не могут арестовать из-за его дипломатического иммунитета.
«Это обыкновенное заявление, чтобы немного снять с себя нападки. Вероятно, не президента оказали давление либо внутри страны, либо со стороны США. Дело в том, что согласно международным нормативным документам, на любого главу государства распространяется дипломатический иммунитет, где бы он не находился. Кроме того, действия Международного уголовного суда (который выдал ордер на арест Владимира Путина, — прим. Ред.) не распространяется на страны, которые не ратифицировали данную конвенцию. Её не ратифицировала ни Россия, ни Бразилия», — сказал Зеленков.
Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин редко стал посещать саммиты и другие международные встречи, чтобы «не подставлять» представителей этих стран.
«Они же не наши родные братья и сёстры, они лавируют между Россией, США, Китаем, Индией, поэтому Путин мог поехать на G20, но не поехал, чтобы не подставлять Моди (Премьер-министр Индии, — прим. Ред.) в первую очередь. Путин приедет и уедет, его никто там не тронет, это ежу понятно. Но после этого могут быть определенные нападки на президента той страны, которую посетит глава России, потому что многие страны во многом зависят от импорта и экспорта США», —отметил политолог.
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#иммунитет
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Песков: Призывной возраст был повышен в связи с рекомендациями Минобороны
11 сентября 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планка призывного возраста была повышена в связи с рекомендациями Минобороны. Об этом Песков сообщил в интервью РБК.
Он отметил, что специалисты Минобороны провели анализ демографической ситуации и потребностей, обозначив свои рекомендации. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что определение подходящей шкалы призывного возраста — это дело Министерства обороны России.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Законопроект предусматривает процесс перехода на призыв с учетом нововведений до 2026 года. В пояснительной записке к документу говорится, нижний предел призывного возраста будет повышен поэтапно. 

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#минобороны
#рф
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Песков: Путин никогда не исключал возможности диалога с европейскими лидерами
11 сентября 2023, 14:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами. Об этом Песков сообщил в интервью «Известиям».
Напомним, 4 сентября, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Ранее Песков сообщил, что Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. 

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#выборы
#вэф
#сво
#путин
#песков
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Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию по приглашению Путина
11 сентября 2023, 14:03

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын, по приглашению главы РФ Владимира Путина, в ближайшие дни посетит Россию, сообщили в пресс-службе Кремля.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», - прокомментировали ситуацию в Кремле. 

Ранее в NYT сообщили, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. 
По информации СМИ, предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.

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#ким чен ын
#кндр
#владимир путин
#россия
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Подмосковный омбудсмен Фаевская: выборы прошли без нарушения гражданских прав
11 сентября 2023, 14:02

Фото: Мособлизбирком

В аппарат уполномоченного по правам человека в Подмосковье за три дня голосования поступило около 30 обращений, касающихся проведения выборов в Московской области. Однако нарушений гражданских прав в период голосования выявлено не было, сообщила региональный омбудсмен Ирина Фаевская.
«Мы приняли 27 обращений. В основном люди уточняли порядок электронного голосования, места для голосования в связи с изменением адреса нахождения избирательного участка. На каждое обращение мы реагировали, давали разъяснения. По результатам проведённой работы можем сказать, что весь избирательный процесс прошёл без нарушений гражданских прав», – сказала Фаевская ТАСС.   
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу  №17 и выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах. 
 
Для жителей Подмосковья работали более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также на выборах в регионе впервые было применено дистанционное электронное голосование. 
 
По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв, выдвинутый от «Единой России», набрал 83,68% голосов. В выборах приняли участие 60,53 % избирателей.
 
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#подмосковье
#московская область
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ФАС проводит проверку обоснованности роста цен на топливо
11 сентября 2023, 13:46

Фото: istock / bizoo_n

Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку мелкооптовой торговли бензином и дизельным топливом. Мелкооптовые продавцы подозреваются в дополнительных наценках, влияющие на итоговою стоимость нефтепродуктов.
Об этом рассказал заместитель главы ведомства Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума корреспондентам ТАСС. Королев объяснил, что во многих регионах замечен резкий рост цен на топливо за последний месяц, многие потребители ощутили изменение цен на себе.  

Отмечается, что проверку реализации топлива с нефтебаз и итоговой цены для потребителей будут проводить территориальные органы ФАС. В случае обнаружения нарушений будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

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#цены
#рост
#бензин
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