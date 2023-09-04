Песков: министры обороны России и Турции пообщались отдельно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министры обороны России и Турции пообщались отдельно.
Ранее Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подписывать не планируется. По словам Пескова, встреча между лидерами двух государств прошла конструктивно, прошла сверка часов по всем направлениям.
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