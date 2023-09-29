Песков: Москва обсудит с Баку статус миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

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Москва обсудит с Баку будущее миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что сейчас трудно что-то сказать о статусе миссии российских военных на территории Карабаха.
«Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — заявил представитель Кремля.
Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.
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Алина Юрчак