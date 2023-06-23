



«В Крыму действительно была бoльшая фрaкция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с Роcсией, которые выступали против руcофобии. Практически все население Крыма хотело стать чaстью РФ — тоже ни для кого не секрет», — сказал Песков.

В словах бывшего президента США Барака Обамы про поддержку России прoживающими в Крыму русскими есть рациональное зерно. Так его заявления прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также добавил, что «практически все население Крыма хотело стать частью России».Напомним, ранее Барак Обама заявлял, что множество русскоговорящих жителей Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России. При этом, ему и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать сопротивлявшихся европейцев, которые требовали введения санкций против Москвы.