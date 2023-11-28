Песков: НАТО была создана, чтобы противостоять России

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Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана для того, чтобы противостоять России и сдерживать её, с таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«НАТО считает Россию противником. И НАТО всё-таки, я все время это повторяю, НАТО - это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией», - заявил Песков.
По его словам, сама структура Североатлантического альянса выстроена так, чтобы было возможно противодействовать России.
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Евгения Парфентьева