Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью данные разведок и официальных лиц Украины, а также служб безопасности европейских стран о ситуации вокруг мятежа Евгения Пригожина, об этом сообщает издание Washington Post.
Он также назвал несоответствующими действительности заявления о том, что руководство страны бездействовало в условиях проводимого мятежа.
Спикер Кремля подчеркнул, что подобные заявления являются чушью и распространяются людьми, которые не владеют информацией.
Американское издание Washington Post опубликовало статью о том, что российское руководство знало за несколько дней о подготовке вооруженного мятежа, в связи с чем, усилило безопасность некоторых стратегических объектов. Дмитрий Песков опроверг подобную информацию и назвал ее чушью.
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Спикер Кремля подчеркнул, что подобные заявления являются чушью и распространяются людьми, которые не владеют информацией.
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Анастасия Крестьянова