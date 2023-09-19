Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные сейчас работают с тем, чтобы повернуть процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло.
Спикер Кремля подчеркнул, что приоритетом является убедить стороны конфликта в отказе от продолжения военных действия. Он также подчеркнул, что главным является недопущение человеческих жертв.
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