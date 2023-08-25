Песков назвал ложью версию Запада о смерти Пригожина

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал ложью западные заявления об убийстве Евгения Пригожина «по заказу Кремля».
«Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолета, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах», - прокомментировал ситуацию Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что героизм бойцов «Вагнера», которые внесли большой вклад в освобождение новых территорий РФ. Однако, говорить сейчас об их судьбе в России пока сложно, так как группировки ЧВК «Вагнер» юридически не существует.
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Евгения Парфентьева