Песков назвал незаконными планы по изъятию в США имущества россиян

Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на идею по передачи конфискованного имущества граждан России Вооруженным силам Украины.
Политик назвал подобные действия незаконными и реакция Кремля на действия Вашингтона негативна.
Он добавил, что случаи незаконного изъятия личного имущества у граждан России за рубежом будут преданы огласки и не останутся без внимания. Песков заявил, что уже ведутся разбирательства по случаям удержания денежных средств и активов.
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«В любом случае восприняли абсолютно негативно, потому что все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами», — дал комментарий Песков журналистам.
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Алина Юрчак