Песков назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза атак беспилотников на Москву существует, она очевидная, но принимаются меры безопасности. Об этом он сообщил в ходе беседы с жкрналистами.
Спикер Кремля заявил, что называть конкретные меры, которые будут применены в ответ на атаки киевского режима объектов в Москве и области, не станет, так как это компетенция Министерства обороны.
Песков назвал угрозу ударов по объектам инфраструктуры ожидаемой и реально существующей.
Минувшей ночью киевский режим осуществил атаку объектов на территории Москвы. Системы ПВО перехватили два дрона. Один из отклоненных системами РЭБ беспилотников, попал в одну из башен «Москва Сити», чем повредил фасад здания.
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Песков назвал угрозу ударов по объектам инфраструктуры ожидаемой и реально существующей.
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Анастасия Крестьянова