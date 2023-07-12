Песков назвал ошибкой готовность Запада дать гарантии безопасности Украине

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что намерение G7 предоставить гарантии безопасности Украине ошибочно и опасно, потому что таким образом страны «семерки» посягают на безопасность России.
Спикер Кремля подчеркнул, что страны «семерки» совершают большую ошибку, которая чревата последствиями, которые могут наступить как в среднесрочной, так и в долгосрочное перспективе.
Читайте также:
Песков опроверг информацию о наличии ядерного оружия у ЧВК «Вагнер»
Песков: Россия ответит на решение Франции поставить Украине дальнобойные ракеты
Песков указал на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО
Анастасия Крестьянова