Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран, которые не выполнили обязательства по зерновой сделке, бессовестна. Об этом он сообщил журналистам.
По мнению Пескова, РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, при том, что условия этой сделки в отношении России не были реализованы.
Пресс-секретарь дополнил, что страна категорически не согласна с заявлением Блинкена.
Напомним, под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна. Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены. Но Россия продолжала продлевать сделку, основными бенефициарами которой выступали Турция и Китай.
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Пресс-секретарь дополнил, что страна категорически не согласна с заявлением Блинкена.
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Екатерина Коршунова