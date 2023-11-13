Песков назвал размещение польских танков у границ Белоруссии шагом к нагнетанию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша, размещая танковый батальон у границы с Белоруссией, делает шаг в сторону нагнетания напряженности.
«Безусловно это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности. Ни что иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать и в целом они делают все что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Песков.
Ранее в Минобороны Польши заявили, что батальон, вооруженный танками К2 производства Южной Кореи, развернут в селе Чартаево в Семятичском районе. Он входит в состав 1-й пехотной дивизии.
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