Песков назвал решение стран ЕС о запрете въезда российских машин абсурдным

Фото: Сайт Кремля
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдным решение стран Европейского союза ввести запрет на въезд автомобилей с госномерами РФ. Информацию передает ТАСС.
Пресс-секретарь считает, что данное решение негативно влияет на отношения с Россией, которые и так в достаточно трудом положении. Песков подчеркнул, что эти меры «не красят» руководителей европейских стран. Политик также дал понять, что ждать ответных действий от России не нужно.
«Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — добавил представитель Кремля.
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