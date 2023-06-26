Песков назвал слова о «судьбоносном» обращении Путина фейком

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что приписываемая ему цитата о «судьбоносном» обращении Путина — фейк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не делал заявлений о «судьбоносном» значении вечернего выступления главы государства Владимира Путина. Об этом пишет РБК.
В своем обращении Путин подтвердил обещания, данные ранее бойцам ЧВК «Вагнер». За десять минут до выступления президента телеканал «Вести» и журналист Владимир Соловьев процитировали якобы слова Пескова: «эти заявления Путина, без преувеличения, определят судьбу России».
В то же время Песков, отвечая на вопрос The Bell*, назвал цитату фейком.
Сам Песков, отвечая на вопрос The Bell (признано в России иностранным агентом), назвал эту цитату фейком.
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*признано в РФ иноагентом
В своем обращении Путин подтвердил обещания, данные ранее бойцам ЧВК «Вагнер». За десять минут до выступления президента телеканал «Вести» и журналист Владимир Соловьев процитировали якобы слова Пескова: «эти заявления Путина, без преувеличения, определят судьбу России».
Сам Песков, отвечая на вопрос The Bell (признано в России иностранным агентом), назвал эту цитату фейком.
Читайте также:
Путин проанализирует вместе с силовиками «события, которые произошли в стране»;
Лукашенко ответит на вопросы журналистов во вторник;
Президент РФ Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут уйти в Белоруссию.
*признано в РФ иноагентом
Диана Аванесян