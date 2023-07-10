Песков назвал возвращение боевиков «Азова»* на Украину нарушением договоренностей

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет учитывать ситуацию с возвращением главарей «Азова»* на Украину из Турции при следующих договоренностях с Анкарой.
Спикер Кремля подчеркнул, что Россия намерена продолжать сотрудничать с Турцией, несмотря на передачу «азовцев*» Киеву. По словам Пескова, российско-турецкие отношения многогранны и Анкара вправе развивать отношения с Украиной. Наряду с этим, он добавил, что в Кремле надеются, что такие взаимоотношения не будут направлены против Москвы.
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* террористическая организация, запрещенная в России
Анастасия Крестьянова