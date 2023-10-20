Песков не смог сказать, кто представит Россию на саммите по сектору Газа

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затруднился сказать, кто представит Россию на предстоящем саммите по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Напомним, что саммит состоится в субботу, 21 октября, в столице Египта – Каире. Участие подтвердили свыше 30 стран и три международные организации.
Общаясь с журналистами, Песков не смог точно сказать, кто представит Россию на мероприятии. Он сообщил, что ему необходимо уточнить эту информацию, а затем порекомендовал обращаться с такими вопросами в российский МИД.
Ранее Песков рассказал, что ситуация на Ближнем Востоке опасна расширением конфликта за пределами Израиля и Палестины.
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Общаясь с журналистами, Песков не смог точно сказать, кто представит Россию на мероприятии. Он сообщил, что ему необходимо уточнить эту информацию, а затем порекомендовал обращаться с такими вопросами в российский МИД.
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Анастасия Чинкова