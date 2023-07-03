Песков не стал комментировать информацию о суммах госконтрактов с ЧВК «Вагнер»

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что ЧВК «Вагнер» и компания «Конкорд» суммарно получили по контрактам от государства около 1,7 трлн рублей.
Соответствующие данные, накануне озвучил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.
Спикер Кремля пожелал оставить высказывание ведущего без комментариев. Он отметил, что с вопросом о том, являются ли озвученные сведения действительностью, следует обратиться к авторам программы.
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Спикер Кремля пожелал оставить высказывание ведущего без комментариев. Он отметил, что с вопросом о том, являются ли озвученные сведения действительностью, следует обратиться к авторам программы.
«Это нужно обращаться к Киселеву, наверное, к авторам программы»,- заключил Песков.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова