Песков: новый спикер палаты представителей вряд ли повлияет на политику США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не думает, что избрание нового спикера палаты представителей США повлияет на политику государства. Об этом Песков сообщил журналистам.
Майку Джонсону 51 год, с 2016 года он является членом нижней палаты конгресса США. Политик закончил Луизианский университет, где изучал право, а затем около двадцати лет посвятил конституционному праву. Горячий сторонник Трампа, возглавлял его защиту на обоих импичментах в Палате представителей.
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