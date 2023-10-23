Песков о словах Байдена: Американоцентричного миропорядка больше не будет

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с необходимостью установления нового миропорядка.
«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах», — заявил Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что человечеству нужно выстроить новый миропорядок.Представитель Кремля добавил, что они не согласны только со словами Байдена про то, что именно США способны построить такой порядок, так как Штаты имеют в виду американоцентричный миропорядок.
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Алина Юрчак