Песков о сокращении расходов бюджета: Это не понижает приоритетность нацпроектов

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное сокращение незащищенных расходов бюджета не понижает статус нацпроектов, но есть нюансы, где-то можно сэкономить.
По словам спикера Кремля, национальные проекты являются абсолютным приоритетом для страны. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Рассуждая о том, что нацпроекты относятся к незащищенным статьям бюджета, Песков отметил, что в подобных проектах может быть ряд нюансов, но они не понижают их приоритетность.
Пресс-секретарь главы государства указал на высокую эффективность деятельности правительства. Он подчеркнул, что в реализации национальных проектов есть определенные ориентиры, все выполняется постепенно.
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Рассуждая о том, что нацпроекты относятся к незащищенным статьям бюджета, Песков отметил, что в подобных проектах может быть ряд нюансов, но они не понижают их приоритетность.
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Анастасия Крестьянова