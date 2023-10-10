Песков объяснил, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru
Ситуация на Ближнем Востоке опасна своим разрастанием и выходом за нынешнюю зону арабо-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность и чтобы такие оголтелые, не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И только чтобы люди, обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему», - так Песков прокомментировал призывы о бомбежке Ирана.Пресс-секретарь также отметил, что ситуация является очень тревожной.
Читайте также:
Прокурор МУС Хан заявил о наличии мандата по нынешнему конфликту в Израиле
«Сто три тела»: Трупы палестинских боевиков нашли на границе с сектором Газа
Швейцарский парламент потребовал запретить ХАМАС
Евгения Парфентьева