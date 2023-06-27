Песков объяснил причину закрытия дела против Пригожина

Фото: сайт Кремля
По словам Дмитрия Пескова, Пригожину были даны определенные договоренности и гарантии от Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил причину закрытия дела против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пытавшегося организовать вооруженный мятеж.
Дмитрий Песков рассказал, что произошло печальное и экстраординарное событие. Президент Владимир Путин проявил волю, чтобы события не развивались по худшему сценарию.
«Президент России всегда выполняет свое слово. Если слово дано, оно выполняется. Хотелось бы, чтобы слова данные всеми сторонами выполнялись», — рассказал Дмитрий Песков во время брифинга. Так он объяснил причину закрытия дела против евгения Пригожина
Ранее сообщалось, что в США допускают, что основатель «Вагнера» Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии. Об этом заявил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. В руководстве Конгресса США допускают, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже находится в Минске.
Дмитрий Песков рассказал, что произошло печальное и экстраординарное событие. Президент Владимир Путин проявил волю, чтобы события не развивались по худшему сценарию.
Ранее сообщалось, что в США допускают, что основатель «Вагнера» Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии. Об этом заявил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. В руководстве Конгресса США допускают, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже находится в Минске.
Мария Фирсова