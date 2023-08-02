Песков объяснил противоречия между Варшавой и Киевом

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Польше недовольны огромными расходами на Украину, сообщает «РИА Новости».
«Полякам очень не нравится украинское зерно, расходы на украинских беженцев, они имеют много претензий к Киеву», - прокомментировал ситуацию Песков.
По его словам, противоречия между странами будут только нарастать. Россия же будет наблюдать за этим, заключил Песков.
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