Песков: Определенности по встрече Путина и Эрдогана нет

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«Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет», - прокомментировал ситуацию Песков.
Ранее в Турции заявляли, что российский лидер Владимир Путин, с высокой вероятностью, может провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в пятницу.
«Вполне вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России. Но её вероятность высокая», - заявило турецкое СМИ.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что почти за полтора года проведения боевых действий на Украине, Владимир Зеленский не смог наладить ни одного производства в сфере военно-промышленного комплекса.
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