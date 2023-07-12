Песков опроверг информацию о наличии ядерного оружия у ЧВК «Вагнер»

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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, что участники ЧВК «Вагнер» во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ.
Комментируя заявление Буданова, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль не обладает подобной информацией. Он также назвал подобные сообщения вбросом и дезинформацией.
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