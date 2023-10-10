Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к событиям в Израиле

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли слова Владимира Зеленского о якобы причастности России к событиям в Израиле. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Екатерина Коршунова