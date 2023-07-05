Песков опроверг утверждения о просьбе Си Цзиньпина к Путину о ядерном оружии

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслом утверждения о том, что Си Цзиньпин просил Путина не применять ядерное оружие на Украине.
Соответствующее заявление спикер Кремля сделал в ходе беседы с журналистами.
Он сообщил, что после того, как председатель КНР посетил Москву, было достаточно информации предоставлено прессе. Суть переговоров отражена в документах, составленных по итогам совещания, остальная информация - является вымыслом, заключил Песков.
Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине.
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Он сообщил, что после того, как председатель КНР посетил Москву, было достаточно информации предоставлено прессе. Суть переговоров отражена в документах, составленных по итогам совещания, остальная информация - является вымыслом, заключил Песков.
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Анастасия Крестьянова