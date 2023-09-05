Песков отказался комментировать расследование в отношении Суровикина

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистки издания France-Press о расследовании в отношении генерала Сергея Суровикина.
Днём ранее отказался от комментариев по этой теме и министр обороны России Сергей Шойгу. Его спросили об уголовном преследовании генерала Суровикина после проведения пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Сочи 4 сентября.
Газета The New York Times ранее заявляла, что генерал Суровикин знал о мятеже, который готовит ЧВК «Вагнер», и помогал в его организации. Кроме того, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Однако официального подтверждения данной информации не последовало.
После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» местоположение генерала Суровикина было неизвестно в течение двух месяцев. Однако 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой видно, что генерал вместе с женой идёт по одной из улиц Москвы.
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Газета The New York Times ранее заявляла, что генерал Суровикин знал о мятеже, который готовит ЧВК «Вагнер», и помогал в его организации. Кроме того, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Однако официального подтверждения данной информации не последовало.
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Анастасия Чинкова