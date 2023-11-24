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Песков отказался комментировать сообщения о тоннеле под Крымским мостом

24 ноября 2023, 17:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не собирается комментировать сообщения о строительстве подводный тоннеля в Керченском проливе.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что Россия и Китай собираются построить подводный тоннель в Керченском проливе, который может стать более безопасным способом добраться до полуострова, чем Крымский мост. Отмечалось, что информация появилась из якобы перехваченных украинскими спецслужбами электронных писем.

Песков удивился, что такая публикация, которая является откровенной чушью, написана изданием The Washington Post.

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#крымский мост
#дмитрий песков
#россия
#китай
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Песков: Путин выступит на Всемирном русском народном соборе
24 ноября 2023, 17:13

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Всемирный русский народный собор – это Международная общественная организация, председателем которой является Патриарх всея Руси Кирилл. В этом году организации исполнилось 30 лет, она была основана в мае 2023 года. 

Мероприятие проводится каждый год, а на этот раз юбилейный 30-й Собор проведут 27 и 28 ноября. В нём традиционно, принимают участие представители всех ветвей власти и общественных ​объединенний.

Как рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, в этмо году на соборе выступит российский глава Владимир Путин.

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#владимир путин
#дмитрий песков
#рпц
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Песков анонсировал большую пресс-конференцию Владимира Путина
Песков: большая пресс-конференция Владимира Путина состоится своевременно
24 ноября 2023, 17:07

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция Владимира Путина скоро состоится. Это произойдет своевременно.
«Скоро», - ответил Песков журналистам на вопрос, когда состоится пресс-конференция Путина.


Ранее в РБК появилась информация о том, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря.

Напомним, Песков уже говорил, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие. В последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре того же года.

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#информация
#конференция
#прямая линия
#песков
#владимир путин
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JP: Семьи заложников и жертв ХАМАС потребовали отставки Нетаньяху
24 ноября 2023, 16:41

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Семьи погибших и заложников палестинского движения ХАМАС потребовали отставки премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, об этом сообщает Jerusalem Post.
24 ноября разъяренная толпа, среди которой израильтяне потерявшие своих близких и те, кто ждут родных из плена, собралась напротив израильского парламента Кнессета. Граждане Израиля требовали отставки Беньямина Нетаньяху. 

«Группа семей, потерявших близких в результате теракта 7 октября или имеющих родственников, удерживаемых ХАМАС в качестве заложников, собралась в пятницу перед Кнессетом, чтобы потребовать отстранения премьер-министра Биньямина Нетаньяху от должности», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, в газете уточняется, что некоторые граждане Израиля находятся под стенами Кнессета уже 16 дней.

Ранее пресс-секретарь израильского правительства Эйлон Леви сообщила, что Израиль и движение ХАМАС договорились об обмене заложников и заключенных по формуле «один к трём».

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#израиль
#заложники
#хамас
#сектор газа
#протесты
#премьер-министр
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Пашинян заявил, что считает Россию дружественной страной
Пашинян: Армения всегда считала и считает Россию дружественным государством
24 ноября 2023, 16:33

Фото: сайт Кремля

Армения всегда считала Россию дружественной страной, такое мнение сохраняется и сейчас. Об этом сообщил премьер-министр государства Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
Он отметил, что в настоящее время имеется ряд проблем, но они будут решаться логичным и мирным путём. 

По словам Пашиняна, Армения рассчитывает на выстраивание дальнейших отношений в двустороннем уважении интересов и независимости. 

Ранее, в ходе того же прямого эфира Пашинян обвинил Россию в якобы затягивании поставок вооружения. Отмечается, что Армения неоднократно выдвигала подобные обвинения в сторону РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#армения
#россия
#политика
#премьер-министр
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«Там мрак какой-то»: Путин сравнил российские и зарубежные нейросети
Путин заявил, что зарубежные нейросети – мрак, по сравнению с российскими
24 ноября 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сравнил российские и зарубежные нейросети, генерирующие изображения. По его словам, отечественные разработки создают позитивные картинки, а у иностранцев – «мрак какой-то».
На выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» исполнительный директор Сбербанка Константин Куликов продемонстрировал Путину изображения, которые создаются российской нейросетью Kandinsky и её зарубежным аналогом. 

Куликов отметил, что российские нейросети лучше справляются с созданием изображений, связанных с Россией и культурой страны. Так, например, отечественные разработки красивее изображают избушку на курьих ножках. 

Президент оценил работу российской нейросети, заявив, что она создаёт позитивные картинки, нежели её иностранные аналоги, у которых наблюдается какой-то «мрак». 

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#владимир путин
#искусственный интеллект
#разработки
#россия
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«Копаешь сам себе»: Путин предостерёг Грефа от расширения области ИИ
Владимир Путин предостерёг Германа Грефа от расширения области ИИ
24 ноября 2023, 15:42

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин предостерёг главу «Сбера» Германа Грефа от расширения области применения искусственного интеллекта.
«Копаешь сам себе», - обратился к главе Сбербанка глава Российской Федерации. 

При этом, ранее Владимир Путин отметил, что искусственный интеллект получил колоссальное развитие за последнее время, и из банального исполнителя команд превратился в полноценного партнёра человека во многих жизненных сферах.

Напомним, Герман Греф сообщал, что сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру из-за жалоб депутатов на работу нейросети Kandinsky. Искусственный интеллект сгенерировал изображения российского флага, на которое добавил купола Собора Василия Блаженного. Чиновники посчитали, что подобное можно принять за глумление над государственным символом.

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#искусственный интеллект
#владимир путин
#сбербанк
#россия
#технологии
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Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок вооружения
Пашинян предложил РФ списать долг из-за якобы не поставленного Еревану оружия
24 ноября 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в якобы затягивании поставок вооружения для Еревана. Об этом он заявил, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире.
Отмечается, что российская сторона не сообщала о каких-либо задержках, в то время как Армения часто делает подобные заявления. 

Пашинян заявил, что в настоящее время имеются проблемы с поставками вооружения и военной техники из России. 

В качестве решения этой якобы имеющейся проблемы премьер-министр Армении предложил сократить долг Армении перед Россией в размере выплаченной за вооружения суммы. 

Однако Пашинян отметил, что это не единственное возможное в данном случае решение. 

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#армения
#россия
#поставки
#вооружение
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Политолог Шмелев: «В Европе намечается своеобразный раскол в отношении Украины»
24 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphoto.com/makaule

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований, завсектором политических исследований Борис Шмелев заявил о том, что в Европе среди государств наблюдается некий раскол по поводу военной помощи Украине.
«Решение Словакии о прекращении военной помощи Украине – это такое же решение, которое осуществляется венгерским руководством. Это говорит о том, что в Европе намечается своеобразный раскол в отношении Украины. Две страны ЕС понимают ненужность этой военной помощи и считают, что нужно находить решение и договариваться», — отметил в беседе с RuNews24.ru Шмелев.

При этом, он всё равно высказал уверенность в том, что США и Евросоюз и в следующем году продолжат помогать Украине как финансово, так и вооружениями.

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#сша
#евросоюз
#украина
#политика
#страны
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Путин: ИИ становится полноценным партнёром человека
24 ноября 2023, 15:32

Фото: kremlin.ru

Искусственный интеллект вырос из примитивного исполнителя команд и стал полноценным партнером человека, об этом заявил глава РФ Владимир Путин.
По словам российского лидера, алгоритмы искусственного интеллекта уже вышли ​за рамки примитивного исполнения команд, ​что сделало ИИ полноценным партнёром человека во многих сферах.

При этом, ранее американский предприниматель Илон Маск завяил, что в ближайшем будущем искусственный интеллект освободит людей от необходимости работать. По словам создателя Tesla, все необходимые вещи ИИ сможет выполнять самостоятельно, а люди смогут заниматься более приоритетными дня них вещами, а работать им придется только при собственном желании. 

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#владимир путин
#россия
#искусственный интеллект
#технологии
#it
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