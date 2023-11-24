Песков отказался комментировать сообщения о тоннеле под Крымским мостом

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не собирается комментировать сообщения о строительстве подводный тоннеля в Керченском проливе.
Песков удивился, что такая публикация, которая является откровенной чушью, написана изданием The Washington Post.
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