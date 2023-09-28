Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы РФ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы запрете на выезд ряда чиновников в новые российские регионы без специального согласования. Об этом пишет РИА Новости.
«Нет, я оставляю это без комментариев», — цитирует агентство слова официального представителя Кремля. Так Песков
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