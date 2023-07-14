Песков отметил эффективность системы ПВО РФ после атаки БПЛА на Курскую АЭС

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО работают и демонстрируют эффективность.
Он подчеркнул, что украинские формирования продолжают попытки нанесения ударов по объектам РФ.
Комментируя атаку дронами, которые выпустили ВСУ для ударов по Курской АЭС, спикер Кремля заявил, что соответствующие меры принимаются. Он также отметил эффективную работу российских систем ПВО, которые раз за разом совершенствуются.
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Комментируя атаку дронами, которые выпустили ВСУ для ударов по Курской АЭС, спикер Кремля заявил, что соответствующие меры принимаются. Он также отметил эффективную работу российских систем ПВО, которые раз за разом совершенствуются.
«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», -заявил Песков.Прежде, курский губернатор Старовойт подтвердил падение и взрыв беспилотника в Курчатове. Целью ВСУ была АЭС, которая находилась недалеко от места крушения дрона.
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Анастасия Крестьянова