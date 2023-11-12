Песков отреагировал на сообщения СМИ, назвавших Казахстан задним двором России

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Казахстан – задний двор РФ. Его слова приводит журналист Павел зарубин в своём Telegram-канале.
Песков уверяет, что такие сообщения олицетворяют глупость и являются элементами информационной войны.
По его словам, Казахстан является независимым государством, которое стремительными темпами развивает сотрудничество с другими странами. При этом, республика не ставит перед собой вопрос: «с этими, или с этими», подчеркнул Песков.
Напомним, что 9 ноября Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Астану, где провёл встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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По его словам, Казахстан является независимым государством, которое стремительными темпами развивает сотрудничество с другими странами. При этом, республика не ставит перед собой вопрос: «с этими, или с этими», подчеркнул Песков.
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Анастасия Чинкова