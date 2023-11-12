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Песков отреагировал на сообщения СМИ, назвавших Казахстан задним двором России

Песков назвал глупостью сообщения СМИ, назвавших Казахстан задним двором РФ
12 ноября 2023, 11:52
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Казахстан – задний двор РФ. Его слова приводит журналист Павел зарубин в своём Telegram-канале.
Песков уверяет, что такие сообщения олицетворяют глупость и являются элементами информационной войны.

По его словам, Казахстан является независимым государством, которое стремительными темпами развивает сотрудничество с другими странами. При этом, республика не ставит перед собой вопрос: «с этими, или с этими», подчеркнул Песков.


Напомним, что 9 ноября Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Астану, где провёл встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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#дмитрий песков
#россия
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#владимир путин
#сотрудничество
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Турция планирует провести конференцию по ядерному разоружению Израиля
Турция планирует провести конференцию по денуклеаризации Израиля с ОИС и ЛАГ
12 ноября 2023, 13:01

Фото: iStock/Gerasimov174

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиге арабских государств (ЛАГ) провести конференцию по ядерному разоружению Израиля. Об этом сообщает издание Anadolu.
Турецкий президент заявил, что предложение о проведении такой конференции поступает впервые. Оно связано с появлением данных о наличии у Израиля ядерного оружия. 

По словам Эрдогана, это создаёт тактические и стратегические проблемы, которые в совокупности угрожают безопасности Ближневосточного региона. 

Кроме того, президент Турции добавил, что провести денуклеаризацию крайне важно, поскольку это позволит разоблачить Израиль, а также другие государства, связанные с наличием у страны опасного оружия. 

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#турция
#израиль
#ядерное оружие
#реджеп тайип эрдоган
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Лавров: Запад открыто стремится выжить Россию из Центральной Азии
12 ноября 2023, 12:27

Фото: сайт Кремля

Евросоюз не скрывает своих намерений всячески сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».
Глава российского МИД заявил, что, несмотря на все попытки Запада ослабить влияние России в регионе, сделать это не удастся, и об этом прекрасно известно союзникам Москвы.

«Мы здесь исторически, мы никуда не уйдем», — подчеркнул Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал заявление западных СМИ о том, что «Казахстан — это западный двор России». Он отметил, что лидеры западных стран часто позволяют себе довольно хамские высказывания, далекие от дипломатической этики и международного политеса.

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#казахстан
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#заявление
#лавров
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Песков: страны Запада дружат между собой, только чтобы вытеснить Россию
12 ноября 2023, 12:06

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Страны Запада поддерживают дружбу не из личных побуждений, а чтобы вытеснить Россию. Таким мнением поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова в своём Telegram-канале приводит журналист Павел Зарубин.
Песков объяснил, что, как правило, дружба Запада с той или иной страной заключается в том, чтобы вытеснить Россию из этого государства.  

Однако, по словам пресс-секретаря Путина, такая политика не имеет перспектив. К тому же, Россия уже научилась обходить такие действия, выстраивая сотрудничество с расчётом на возможные риски.

Ранее Дмитрий Песков осудил западные СМИ за сообщения в адрес России и Казахстана. 

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#дмитрий песков
#страны
#сотрудничество
#россия
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Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией
Израиль продал Финляндии ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро
12 ноября 2023, 11:39

Фото: iStock/vladj55

Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией о продаже системы ПРО за 317 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля.
Отмечается, что в церемонии подписания соглашения участвовали генеральный директор израильского министерства обороны Эяль Замир и посол Финляндии Нина Нордстрем. Соглашение о продаже финской стороне ПРО «Праща Давида» было подписано в штаб-квартире ведомства в Тель-Авиве. 

Система ПРО «Праща Давида» была разработана израильской компанией Rafael вместе с американскими специалистами. США одобрили продажу системы Финляндии 2 августа текущего года. 

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#израиль
#финляндия
#продажа
#соглашение
#сша
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Венгрия предложила создать в Европе универсальную систему безопасности
12 ноября 2023, 11:25

Фото: istockphoto/rarrarorro

Венгрия выступила с предложением о создании в Европе новой системы международной безопасности, которая была бы приемлемой как для России, так и для Украины. Эту инициативу озвучил представитель венгерского министерства иностранных дел Тамаш Менцер.
Государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии выступал на конгрессе молодежной организации правящей политической партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» в Секешфехерваре. Когда речь зашла об украинском конфликте, Менцер подчеркнул, что венгерское руководство последовательно выступает за немедленное и безоговорочное прекращение огня, передает информационное агентство MTI.

Дипломат указал на необходимость проведения мирных переговоров, а затем требуется создать такую систему безобасности, которая даст необходимые гарантии неприкосновенности Украине, и в то же время будет приемлема для российской стороны.

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#мид
#дипломат
#венгрия
#россия
#украина
#безопасность
#конфликт
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В Конгрессе США сделали шокирующее заявление по Украине
Конгрессвумен Грин призвала отказаться от финансовой поддержки Украины
12 ноября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/trekandshoot

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин призвала американскую администрацию прекратить финансирование Украины. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).
Конгрессвумен считает, что следует перестать оказывать поддержку киевскому режиму на фоне внутренних проблем Соединенных Штатов. Известная своей приверженностью теории заговора, она изначально голосовала против закона о Лендлизе для Киева.

«Больше никаких денег Украине!» — потребовала Грин.

Комментируя вероятность нового прекращения деятельности федеральных властей (шатдауна), она также добавила, что необходимо остановить правительство инициировать процедуру импичмента действующему президенту США Джо Байдену, на которой она начала настаивать сразу после его избрания в 2020 году.

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#сша
#правительство
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#украина
#джозеф байден
#президент
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Sunday Times: отношения между спецслужбами Украины и Запада ухудшаются
Sunday Times: Запад беспокоит отсутствие реформ в СБУ
12 ноября 2023, 10:14

Фото: iStock/artJazz

США и Великобритания опасаются втягивания в конфликт с Россией из-за действий киевских властей, поэтому отношения между украинскими и западными спецслужбами постепенно ухудшаются. Об этом в статье для газеты Sunday Times сообщил британский политолог и авто книг о России Марк Галеотти.
Отмечается, что западные политики обеспокоены тем, что в Службе безопасности Украины не предпринимаются попытки реформирования системы. Также им не импонируют действия властей, а именно, теракты на территории России. 

Галеотти утверждает, что российская сторона по-прежнему может считать, что за всеми действиями украинских властей стоит западное руководство, в результате чего могут последовать ответные меры в отношении Запада. 

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#украина
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#страны
#россия
#конфликт
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The Hill TV: Украине придётся пожертвовать территориями ради мира с Россией
12 ноября 2023, 10:11

Фото: istockphoto/JARAMA

Киевским властям придется смириться с потерей территорий ради заключения мирного договора с Россией. Многие говорят о таком варианте развития событий как о единственно возможном.
Как заявили обозреватели в эфире американского телеканала The Hill TV, было вполне очевидно, что конфликт дойдет до такой ситуации, когда России и Украине нужно будет переходить от вооруженного противостояния к переговорному процессу. Вероятно, Киеву придется пойти на определенные территориальные уступки ради того, чтобы заключить мирное соглашение с Москвой, считают аналитики.

Участники телеэфира также отметили, что ранее многие эксперты сходились во мнении, что именно такой исход конфликта наиболее вероятен. Это тем более печально для Украины, потому что все понесенные Киевом жертвы оказались напрасными.

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#конфликт
#соглашение
#эксперты
#жертвы
#украина
#киев
#россия
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Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру
Нетаньяху: Израиль преодолеет давление и готов противостоять миру
12 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/e-crow

Израиль должен одержать победу над палестинским движением ХАМАС и будет готов противостоять всему миру, если будет такая необходимость. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит издание Times of Israel.
Он отметил, что давление третьих стран, а также ложные обвинения в сторону Израиля не окажут влияния на настойчивость государства. 

По мнению Нетаньяху, обращение президента Франции Эммануэля Макрона к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – это фактическая и моральная ошибка. Напомним, что французский лидер призвал немедленно прекратить боевые действия. 

Израильский премьер-министр призвал западных политиков не поддерживать и не защищать тактику палестинских боевиков, которые используют мирное население для прикрытия. Он утверждает, что такая стратегия может разрастись, и «дойдёт и до вас», сказал Нетаньяху в адрес политиков, поддерживающих Палестину. 

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#израиль
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#конфликт
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