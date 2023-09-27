Песков отреагировал на заявление Клинтон, обвинившей Путина в расширении НАТО

Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве





Что значит признание Трампа виновным в мошенничестве

Сможет ли Трамп баллотироваться в президенты США

«Преследование Дональда Трампа не сыграет существенной роли в предвыборной кампании, а решение суда будет опротестовываться. Это не первый случай, а четвертое или пятое уголовное дело в отношении политика. Я не думаю, что это сыграет какую-то роль. Если раньше рейтинги у Байдена и Трампа были одинаковые, то впоследствии Трамп опередил политического оппонента на один пункт, а теперь опережает на десять. В течение всей президентской гонки это будет продолжаться. Я думаю, что Байден теряет популярность в своей партии, об этом свидетельствует последний опрос. 67% демократов считают, что он не подходящий кандидат», - пояснил Лозанский.

В США Трампа предупредили о возможном покушении

«Судебная система устроена так, что можно подавать апелляцию и дойти вплоть до Верховного суда, и никакого эффекта на президентскую кампанию она не окажет. Трамп по-прежнему лидирует. Его преимущество увеличивается чуть ли ни каждый день», - подчеркнул Лозанский.

«Беженцы заполонили улицы, кроме того, их еще и селят в дорогие отели. В этом обвиняют администрацию Байдена. Если действующий лидер США сойдет, то следующим кандидатом мог бы стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Однако стало известно, что он тоже замешан в финансовых схемах с Хантером Байденом. Все, чего касается сын Байдена - вызывает скандалы и иски. Кроме того, 28 числа начинается процесс принятия решения по импичменту Байдена. Будут обсуждены все моменты и будут заслушаны показания свидетелей. Будут обсуждаться финансовые махинации, Украина и скандал, когда Байден поставил своего сына Хантера в совет директоров, и он получил миллионные гонорары и не платил налоги», - заключил Лозанский.

Трамп прокомментировал приговор суда

Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Рассмотрев иск в отношении политика, суд Нью-Йорка пришел к выводу, что требование прокурора к Трампу обосновано и назначил бывшему лидеру США выплатить государству ущерб в размере 250 миллионов долларов. Рассмотрение дела будет продолжено в суде 2 октября, которое пройдет с участием присяжных.По версии обвинения, Дональд Трамп умышленно преувеличивал свое состояние каждый год на протяжении десяти лет. Такая схема позволила политику и членам его семьи незаконно экономить на кредитах и страховках. Завышенные показатели в финансовой отчетности позволяли семейству Трампа получать более выгодные условия по экономическим вопросам. Расследование дела против экс-президента США началось в 2019 году, а в сентябре 2022 года прокурор штата подала против политика первый иск. Сторона обвинения добивается возмещения ущерба Трампом, а также запрета на ведение семейного бизнеса Trump Organization политиком и его сыновьями. Адвокат бывшего американского лидера обвинение отрицает, уличив прокурора в политической мотивированности и предвзятости.Примечательно, что в отношении Трампа расследуется еще несколько дел. Бывший президент США является фигурантом в деле о штурме Капитолия в январе 2021 года, попытке отменить результаты выборов 2020 года и неподобающем хранении секретных документов.Президент американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов в США в 2024 году.По его словам, несмотря на то, что уголовное дело о мошенничестве в отношении политика не единственное, Трамп обходит действующего президента США Джо Байдена в рейтинге.Эксперт также заявил, что руководство демократической партии США поймет, что близится катастрофа. Джо Байден проиграет президентскую гонку и ему будет предложено сойти с дистанции.Он также рассказал об обострении ситуации в Нью-Йорке на фоне прибывших в регион беженцев и анонсировал начало процесса по рассмотрению импичмента Байдена.Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда и назвал происходящее политической войной, которая была развязана демократами. Адвокат политика Кристофер Кис заявил, что решение Нью-Йоркского суда возмутительно и члены семьи Трампа намерены его опротестовать.

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