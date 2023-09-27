Песков отреагировал на заявление Клинтон, обвинившей Путина в расширении НАТО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, обвинившей Владимира Путина в расширении НАТО.
«Клинтон известна своими попытками поставить всё с ног на голову и подменить понятия. Нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры Альянса к нашим границам», — сказал Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля напомнил Клинтон про предложение Путина обсудить ситуацию с расширением Североатлантического альянса на восток, но западные страны отказались.
«Здесь совершенно ясно становится, что стало причиной СВО, которая проводится и продолжается», — сказал в заключении Дмитрий Песков.Ранее экс-государственный секретарь США Хилари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину по имени.
«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», - прокомментировала ситуацию Клинтон, говоря о вступлении в Североатлантический альянс все большего количества стран.Она также отметила, что расширение НАТО – следствие российской политики, и никто не заставляет вступать новые страны в альянс.
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