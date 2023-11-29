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Российская экономика постоянно растёт, её стабильность обеспечена, несмотря на введённые Западом санкционные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее американское издание Politico назвало главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину «главным разрушителем года». Такое звание она получила за то, что развеяла западные мифы о возможности разрушения российской экономики. Несмотря на большое количество ограничений, которые были введены в отношении России, Банк России смог избежать развала экономической системы страны.
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Анастасия Чинкова