Песков оценил участие героев СВО в местных выборах

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков высказался об участии героев специальной военной операции в местных выборах.
«Как должность. Это абсолютно нормально. Такая гражданская активность этих наших граждан, этих героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», - прокомментировал ситуацию Песков.
Отвечая на вопрос о том, как это обстоятельство может повлиять на работу власти, Песков заявил, что в настоящий момент делать каки-либо прогнозы сложно, однако, нельзя не отметить мужество, смелость и героизм, проявленный этими людьми.
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