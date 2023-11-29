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Песков ответил на обвинения Киева в отравлении жены Буданова

Песков: Украина постоянно во всём обвиняет РФ, даже в своём существовании
29 ноября 2023, 13:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Украина постоянно обвиняет Россию во всём, даже в своём существовании. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева в причастности РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Днём ранее украинские СМИ сообщили, что жену Буданова Марианну отравили тяжёлыми металлами, а именно, ртутью и мышьяком. Помимо неё с отравлением в медицинские учреждения поступили другие сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ответ на обвинения Киева в причастности к произошедшему России Песков отметил, что Украина на постоянной основе посылает обвинения РФ. По всей видимости, отметил политик, Украина обвиняет Россию даже в своём существовании.

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#дмитрий песков
#россия
#украина
#обвинение
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США намерены «защищать» права человека в Армении
29 ноября 2023, 13:49

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено реализовать программу по продвижению прав человека в Армении
Целью проекта является борьба за «основополагающие свободы» и укреплять нормативно-правовую базу страны.

На эти цели планируется потратить $10 млн.

«Миссия USAID в Армении разрабатывает программу с предварительным названием «Продвижение прав человека в Армении», цель которой — продвижение прав человека и основополагающих свобод в Армении посредством предотвращения и реагирования на нарушения прав человека, а также укрепления защиты прав», — приводит RT текст соответствующего документа.

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#сша
#страны
#борьба
#армения
#политика
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DR: Саммит ЕС по Украине может завершиться рождественским сюрпризом для Путина
29 ноября 2023, 13:38

Фото: kremlin.ru

Предстоящий саммит Евросоюза по Украине, который должен состояться в декабре, может завершиться рождественским сюрпризом для российского президента Владимира Путина, об этом сообщает датский телеканал DR.
Напомним, ближайший саммит Европейского союза, на котором будут обсуждаться вопросы Украины, состоится 14-15 декабря.

При этом, как отметили на телеканале, доклад о шагах, которые Киев предпринял для вступления в ЕС, будет готов только весной 2024 года, тогда же состоится и ещё один саммит Евросоюза по Украине. Предположительно, европейские лидеры захотят дождаться результатов доклада, прежде, чем принимать решение о вступлении Киева в союз. 

«В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

В DR также напомнили, что в следующем году как в Европе, так и в США состоятся президентские выборы, которые могут сослужить России хорошую службу в противостоянии с Украиной.

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#выборы
#сша
#саммит
#ес
#киев
#владимир путин
#украина
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Сурков исключил новые минские соглашения России с Украиной
Сурков: Минска-3 не будет, несмотря на мечты многих в офисе президента Украины
29 ноября 2023, 13:29

Фото: iStock/Diy13

Между Россией и Украиной не будет заключен третий вариант минских соглашений, хотя многие в офисе украинского президента мечтают об этом. Такое заявление сделал бывший помощник российского президента Владислав Сурков.
«Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы», — написал он в статье для «Актуальных комментариев».

 Он также считает, что контрнаступление ВСУ было спланировано не по правилам, которые бы привели к победе, а «по рецептам провинциальной ворожбы». Таким образом, оно провалилось. Теперь киевский режим надеется на чудо, однако его не будет, заключил Сурков.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил,  чтобы между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялись переговоры, необходимо исключить из них Соединенные Штаты.

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#сша
#россия
#эксперт
#режим
#всу
#рф
#переговоры
#контрнаступление
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Захарова заявила, что РФ ответит Молдавии на присоединение к санкциям ЕС
29 ноября 2023, 13:28

Фото: iStock/Ilya Burov

Россия ответит Молдавии на решение присоединиться к антироссийским санкциям, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», - прокомментировала ситуацию Захарова. 

Ранее Захарова уже высказывалась насчёт присоединения бывшей Советской Республики к санкциям Евросоюза против России. Тогда она заявила, что Запад всеми силами старается расшатать российско-молдавские отношения, которые итак находятся в весьма плачевном состоянии из-за недружественных высказываний молдавских властей в сторону РФ.

При этом, по словам спикера МИД, большинство граждан Молдавии не поддерживают политику властей, настроенную против России.

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#мид
#отношения
#запад
#рф
#мария захарова
#молдова
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В Кремле прокомментировали концентрацию сил Финляндии на границе с Россией
Песков назвал избыточной мерой конфентрацию сил Финляндии на границе с РФ
29 ноября 2023, 13:26

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия не представляет никакой угрозы для Финляндии, поэтому концентрация их сил на границе – избыточная мера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера анонсировал отправку военных советников в Финляндию для решения вопросов об оказании помощи в охране российско-финской границы. 

Песков отметил, что как такового конфликта между Россией и Финляндией нет, поэтому никакой угрозы со стороны РФ не будет. 

Ранее в МВД Финляндии сообщили о закрытии последнего, самого северного пограничного пункта пропуска «Майа-Йоосеппи». Финляндия направила ноту России с сообщением о том, что ограничить перемещение через КПП планируется до 14 декабря. 

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#финляндия
#россия
#дмитрий песков
#граница
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Песков заявил о потере конкурентоспособности Европы
Песков: Европа теряет конкурентоспособность дорогими закупками у других стран
29 ноября 2023, 12:42

Фото: сайт Кремля

Европа может обеспечивать себя всем необходимым без участия России, однако, покупая втридорога у других государств, она теряет свою конкурентоспособность. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Европа может обойтись без закупок российского сырья и продуктов, однако это приводит в упадок её экономику и ведёт к падению конкурентоспособности. 

Именно поэтому, отметил Песков, российские товары пользуются популярностью и продолжают закупаться странами Европы в обход санкционных ограничений. 

Многие европейские государства начали осознавать, что антироссийские санкции оказали более негативное влияние не на страну, против которой направлены, а на их авторов. Из-за ограничений в отношении России экономика стран Европы пришла в упадок, поскольку государствам приходится производить более дорогие закупки у других стран. В связи с этим Германия и Чехия уже призвали полностью отменить санкционные ограничения или вынесли конкретную продукцию из-под санкций, поскольку в этом есть острая нужда. 

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#дмитрий песков
#европа
#санкции
#экономика
#россия
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Песков раскрыл возможность встреч Путина и Пашиняна
Песков: Путин встретится с Пашиняном, если тот будет на встрече СНГ в Петербурге
29 ноября 2023, 12:34

Фото: сайт Кремля

В настоящее время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не планируются, однако они могут состояться, если Пашинян прибудет в Санкт-Петербург на встречу СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, визит Пашиняна на саммит СНГ станет «прекрасной возможностью» для встречи с Владимиром Путиным. 

Однако пресс-секретарь главы государства добавил, что контакт Путина и Пашиняна может произойти ещё до саммита в Петербурге, если лидеры государств увидят в этом необходимость. То есть, вероятность встречи зависит от их собственного решения. 

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#россия
#армения
#владимир путин
#дмитрий песков
#встреча
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Россия получила ноту от Финляндии о закрытии последнего КПП на границе
Захарова: Россия получила ноту от Финляндии о закрытии последнего КПП на границе
29 ноября 2023, 12:23

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Россия получила ноту от посольства Финляндии в РФ о решении властей страны закрыть самый северный приграничный КПП до 14 декабря. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Отмечается, что 29 ноября финская сторона сообщила России о решении властей закрыть последний, самый северный пункт пропуска «Майа-Йоосеппи» с 30 ноября по 14 декабря. 

Днём ранее МВД Финляндии сообщило о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. Для приёма заявлений от просителей международной защиты будут открыты специальные отделы в аэропортах и морских портах. Глава МВД страны Мари Рантанен заявляла, что такое решение обусловлено обеспечением защиты национальной безопасности Финляндии. 

Напомним, что на данный момент на финско-российской границе закрыты семь пропускных пунктов из восьми существующих. Это сделано для того, чтобы избежать неконтролируемого наплыва с территории России граждан иных стран, просящих политического убежища в Финляндии. 

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#финляндия
#россия
#граница
#мид
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Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе
Кулеба: у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе
29 ноября 2023, 11:55

Фото: iStock/Olena_Z

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ является сильнейшей армией в Европе, несмотря на провал контрнаступления. Об этом он сказал перед заседанием Совета НАТО-Украина в совместном заявлении с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
«Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества. Защищать Европу без Украины - это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», - заявил Кулеба.

Ранее Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса. По его словам, задача альянса в сложившейся ситуации обеспечить Киев настолько сильной боевой позицией, насколько это возможно. Именно поэтому страны НАТО продолжают оказывать Вооруженным силам Украины поддержку.

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