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Украина постоянно обвиняет Россию во всём, даже в своём существовании. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева в причастности РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова.
В ответ на обвинения Киева в причастности к произошедшему России Песков отметил, что Украина на постоянной основе посылает обвинения РФ. По всей видимости, отметил политик, Украина обвиняет Россию даже в своём существовании.
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Анастасия Чинкова