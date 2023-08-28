Песков ответил на вопрос о похоронах главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время, Кремль не располагает информацией о формате и дате похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он сообщил журналистам.
23 августа сообщалось об авиакатастрофе над Тверской областью. На борту бизнес-джета находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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Анастасия Крестьянова