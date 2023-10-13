Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России

Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России

Песков: США оказывают прямое давление на страны СНГ и Россию
13 октября 2023, 15:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмиссары из США оказывают прямое давление на страны СНГ. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь президента добавил, что это вмешательство в двусторонние отношения этих стран с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне. Глава российского государства подчеркнул, что чем грубее попытка осуществить давление, тем меньше удается им это сделать. Путин добавил, что все лидеры стран СНГ руководствуются национальными интересами.


Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ.

Читайте также:

Путин заявил о неудачной попытке давления на страны СНГ извне

США не пытались найти компромисс между Палестиной и Израилем, заявил Путин

Путин назвал главную задачу СНГ при будущем председательстве России
#владимир путин
#президент
#страны
#заседание
#отношения
#лидер
#рф
Читайте нас в
В Кремле отреагировали на запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным
Песков переадресовал запрос секретаря ОДВЗЯИ Флойда о встрече с Путиным в МИД
13 октября 2023, 16:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрос секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда на встречу с Путиным.
Песков отметил, что не считает, что такая беседа — это уровень президента. 

«Наверняка есть контакты по линии министерства иностранных дел», — заключил пресс-секретарь.

Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд на фоне шагов Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями Российской Федерации. Флойд выразил озабоченность такими намерениями российских властей и напомнил, что ДВЗЯИ является важной частью международной архитектуры безопасности и мира.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. 

Читайте также:

Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России

Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Путин: РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний
#сша
#владимир путин
#президент
#песков
#рф
Читайте нас в
В Кремле объяснили, как украинский флаг оказался на саммите СНГ
Песков: Де-юре Украина остается членом СНГ
13 октября 2023, 15:40

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, как флаг Украины оказался на Почетном знаке СНГ, которым наградили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
По словам Пескова, де-юро Украина все еще является членом Содружества Независимых Государств.

Ранее глава РФ Владимир Путин, на заседании Совета глав государств — ​членов СНГ, также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом ​формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову. 

Напомним, СНГ было основано 8 декабря 1991 года. Эта организация призвана регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

Читайте также: 

Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России

Путин назвал главную задачу СНГ при будущем председательстве России

Путин: Чествование нациста в парламенте Канады — это отвратительно

 
#дмитрий песков
#украина
#флаг
#узбекистан
#президент
#награда
Читайте нас в
Глава «Врачей без границ» высказалась о просьбе Израиля об эвакуации из Газы
Глава «Врачей без границ» назвал просьбу Израиля об эвакуации из Газы нападением
13 октября 2023, 15:35

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Глава «Врачей без границ» Мейни Николай заявила, что ультиматум Израиля об эвакуации из северной части Газы — это нападение на человечество. Ее слова приводятся в X-аккаунте организации.
Напомним, ранее министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН, что 1,1 миллион жителей сектора Газа должны быть эвакуированы на юг анклава в течение 24 часов. В ответ политбюро ХАМАС призвало игнорировать эти требования и оставаться дома.

В заявлении исламистского палестинского движения, опубликованном в официальном телеграм-канале сказано, что сионистские оккупанты заблуждаются, если думают, что развязанная ими психологическая война способна повлиять на решения, принимаемые палестинским народом.

Читайте также:

ХАМАС ответил на призыв Израиля к жителям сектора Газа эвакуироваться

ООН: Израиль дал 1,1 миллиону палестинцев 24 часа

ХАМАС предложил обменять взятых в плен израильтян на женщин-заключенных
#израиль
#армия
#призыв
#война
#страны
#дома
#оон
Читайте нас в
AP: Египет стянул тысячи силовиков к границе с сектором Газа
13 октября 2023, 15:30

Фото: iStock/Diy13

Египет направил тысячи силовиков на границу с сектором Газа для патрулирования местности, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя египетской службы безопасности.
По словам источника СМИ, меры, которые предпринял Египет - являются беспрецедентными. 

Представитель спецслужб отметил, что потенциальная наземная операция Израиля в секторе Газа станет «большой ошибкой». Он заявил, что Египет и другие сотрудники Израиля круглосуточно работать над тем, чтобы предотвратить старт этой операции.

Аналогичное мнение высказал и российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что использование тяжелой военной техники в жилых районах и на узких улицах влечет за собой определенные сложности.

Читайте также: 

Глава «Врачей без границ» назвал просьбу Израиля об эвакуации из Газы нападением

Азаров: Зеленский не хочет потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле

ХАМАС предложил обменять заложников-израильтян на женщин-заключенных
#египет
#израиль
#палестина
#сектор газа
#военные
#граница
Читайте нас в
Боррель попросил КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине
Боррель попросил КНР повлиять на РФ в конфликте на Украине и в зерновой сделке
13 октября 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что попросил КНР использовать «свое влияние на РФ» для прекращения конфликта на Украине и возобновления зерновой сделки. Об этом Боррель сообщил по итогам заседания 12-го стратегического диалога ЕС - КНР в Пекине.
По словам Борреля, украинский конфликт должен прекратиться, а для этого необходимы переговоры по мирному урегулированию конфликта. Глава дипломатии Европейского союза отметил, что это должно произойти по мирной формуле, которую ранее представил президент Украины Владимир Зеленский.

Боррель упомянул, что ЕС рассчитывает на поддержку Китая в этом вопросе. Он добавил, что, если бы Пекин оказал военную поддержку РФ, то это стало бы серьезным поводом для беспокойства Европейского союза.

Ранее сообщалось, что главы министерств финансов и центробанков стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку. 

Читайте также:

«Никогда не сработает»: депутат Чепа оценил «формулу мира» Зеленского

Небензя: Украина не может привлечь нейтральные страны к реализации формулы мира

Представители стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку
#конфликт
#президент
#украина
#страны
#депутат
#ес
#владимир зеленский
#рф
#переговоры
Читайте нас в
Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы
Wyborcza: при победе «Гражданской коалиции» в Польше аборты будут разрешены
13 октября 2023, 14:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Один из руководителей оппозиционной «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты. Об этом сообщает Wyborcza.
По словам Тшасковского, за этот законопроект проголосуют не только парламентарии «Гражданской коалиции». Он добавил, что законопроект будет представлен на первом заседании Сейма.

Напомним, в Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключения составляют случаи, при которых существует угроза жизни беременной женщины, либо же беременность, которая наступила из-за изнасилования.

Парламентские выборы пройдут в Польше в воскресенье, 15 октября.

Ранее сообщалось о том, что многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве. Марш протеста против политики правящей в Польше партии «Право и справедливость» организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, нынешний лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск. 

Читайте также:

Демограф Ракша: Ограничение абортов не повысит рождаемость

Польский президент Дуда заявил об отказе баллотироваться на выборах

В Варшаве в преддверии выборов начался массовый марш оппозиции
#выборы
#ограничение
#президент
#женщины
#законопроект
#беременность
Читайте нас в
Запад восхитился темпами производства танков в России
Западные СМИ восхитились скоростью российского танкостроения
13 октября 2023, 14:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Потери бронетехники на поле боя не являются чувствительными для ВС России, так как промышленность РФ может выпускать современные танки с ошеломляющей скоростью, чего нельзя сказать об Украине. Об этом сообщает Army Recognition.
Сообщается, что за шесть месяцев оборонно-промышленный комплекс России способен собрать больше современных боевых машин, чем то количество, которое западные союзники прислали Украине за все время проведения специальной военной операции. По информации автора материала, украинское танкостроение на данный момент приостановлено.

Отмечается, что, по этой причине, Киев полностью зависим от западных поставок.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины растерялись, после того как экипаж российского танка «Алеша» в одиночку уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ.

Читайте также:

В США восхитились подвигом российского танка «Алеша»

Стало известно о сотнях тысяч украинцев, пытающихся избежать мобилизацию

Киев переложил с себя вину за провальное контрнаступление на Запад
#сша
#комплекс
#операции
#всу
#запад
#киев
#контрнаступление
Читайте нас в
Зеленский старается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле
Азаров: Зеленский не хочет потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле
13 октября 2023, 14:05

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский старается удержать поддержку стран Запада на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Зеленский пытается использовать ситуацию в Израиле, чтобы удержать поддержку Западом украинского кризиса. Зеленский хочет "прицепиться" к еврейскому вопросу, чтобы хоть что-то для себя выбить, но уже не под первым, а под вторым номером», - считает Азаров. 

Ранее Азаров  заявил, что жизнеспособность Киева поддерживается только деньгами Запада. По его мнению, большую часть украинского бюджета составляют внешние вливания. Он отметил, что для поддержания жизнеспособности государству необходимо 32 миллиарда долларов.

Читайте также:

В Белом доме заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину

Запад восхитился темпами производства танков в России

Поведение Зеленского в Брюсселе показало истинную ситуацию на Украине
#зеленский
Читайте нас в
Politico: Киев вне себя из-за колебаний Шольца по поводу поставок ракет Taurus
Politico: Колебания Шольца по поводу поставок Taurus нервируют Украину
13 октября 2023, 13:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

Колебания канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок Украине ракет Taurus вызывают возмущение киевских властей. Однако у Берлина есть веские основания для такой осмотрительности.
Основная причина нерешительности Шольца в вопросе поставокTaurus — особенности взрывателя этих ракет и возможность с их помощью наносить удары по Крымскому мосту, говорится в публикации издания Politico. Недавно канцлер заявил, что если Украина нанесет удар по Крымскому мосту немецкой ракетой, это станет причиной эскалации военных действий. А Шольц видит свою обязанность в том, чтобы Германия не стала участницей конфликта.

Кроме того, авторы статьи полагают, что немецкие власти опасаются, что ракета может попасть в руки российских военных. Тогда они узнают секретную информацию, а Taurus —единственное имеющееся в распоряжении Берлина средство нанесения ударов в глубину обороны. Однако, несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, поэтому не исключено, что ракеты скоро все-таки поедут на Украину, заключают авторы публикации.

Читайте также:

В Германии заявили о постигшей Шольца катастрофе

Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

Стало известно о планах Германии по поставкам ракет Taurus на Украину
#украина
#ракета
#германия
#ракеты
#шольц
#удар
Читайте нас в
Достижения.рф