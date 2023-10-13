Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмиссары из США оказывают прямое давление на страны СНГ. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь президента добавил, что это вмешательство в двусторонние отношения этих стран с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне. Глава российского государства подчеркнул, что чем грубее попытка осуществить давление, тем меньше удается им это сделать. Путин добавил, что все лидеры стран СНГ руководствуются национальными интересами.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне. Глава российского государства подчеркнул, что чем грубее попытка осуществить давление, тем меньше удается им это сделать. Путин добавил, что все лидеры стран СНГ руководствуются национальными интересами.
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Екатерина Коршунова