Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности обсуждения в Москве мирного договора между Баку и Ереваном заявил, что на данный момент точного понимания нет. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, контакты между государствами продолжаются.
Ранее спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная в конце октября встреча в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не состоится из-за нехватки времени. Клаар отметил, что на данный момент Европейский союз пытается организовать новую встречу, однако новые даты не называются.
Напомним, в сентябре по результатам переговоров делегации Азербайджана и представителей армянского населения Нагорного Карабаха окончательного соглашения достигнуто не было.
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Ранее спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная в конце октября встреча в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не состоится из-за нехватки времени. Клаар отметил, что на данный момент Европейский союз пытается организовать новую встречу, однако новые даты не называются.
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Екатерина Коршунова