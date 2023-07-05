Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении экспорта

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли РФ ограничивать экспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не смогу ответить на ваш вопрос, это скорее прерогатива все-таки правительства», — ответил Песков журналистам на вопрос, не планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт по примеру Китая.
Напомним, Министерство коммерции Китая заявило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры контроля экспорта на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что эти меры не направлены против каких-либо конкретных стран.
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