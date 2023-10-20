Песков: Планы провести большую пресс-конференцию Путина есть

Фото: kremlin.ru
В Кремле есть планы по проведению большой пресс-конференции главы РФ Владимира Путина, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Такие планы есть. Мы будем вас информировать по срокам ее проведения», - прокомментировал ситуацию Песков.
Вчера Владимир Путин провел заседание Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ, посвящённое вопросам развития и оснащения спортивной инфраструктуры. На ней глава государства потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных российских спортсменов. Путин дал соответствующее поручение Министерству спорта и президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку.
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Евгения Парфентьева