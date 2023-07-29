Песков: по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи главы государства с африканскими лидерами готовится краткое совместное заявление по Украине. Об этом Песков сообщил во время встречи с журналистами.
Отмечается, что после публичных заявлений Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсуждение шло в закрытом режиме.
По словам Пескова, краткое совместное заявление по Украине будет выпущено сразу после согласования.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.
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По словам Пескова, краткое совместное заявление по Украине будет выпущено сразу после согласования.
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Екатерина Коршунова