Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подписывать не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, встреча между лидерами двух государств прошла конструктивно, прошла сверка часов по всем направлениям.
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
Отмечается, что переговоры длились полтора часа.
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Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
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Екатерина Коршунова