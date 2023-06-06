Песков: Подрыв Каховской ГЭС – это преднамеренная диверсия с украинской стороны

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«Речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и другие», - прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, ранее сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди отметила, что разрушенную ударами Вооруженных сил Украины ГЭС, конечно, придется восстанавливать России, точно также, как был восстановлен крымский регион.
Ранее «Радио 1» сообщало, как немецкое издание Bild опубликовало новость, в которой написало, что дамбу Каховской ГЭС подорвала Россия, однако, позже, изменило заголовок.