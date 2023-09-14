Песков подтвердил назначенную на 15 сентября встречу Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября.
Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Россию. Точные темы, которые обсудят лидеры пока неизвестны, однако предполагается, что они обсудят как мировую, так и региональную повестку. Кроме того, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в разных отраслях.
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