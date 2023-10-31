Песков: Покидающие РФ компании будут уходить на российских условиях

Фото: сайт Кремля
В Кремле исключили возможность свободного ухода из РФ для иностранных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На традиционном брифинге для журналистов представитель Кремля указал, что западные компании будут покидать российский рынок на тех условиях, которые предложит им специальная правительственная комиссия. Ни о каком «свободном выходе» из РФ для фирм из недружественных стран речи идти не может, подчеркнул он.
Песков также отметил, что особые условия выхода западных компаний с российского рынка никак не связаны с нестабильным курсом рубля. Они обусловлены той «квазивойной», которые страны Запада ведут против России.
В то же время пресс-секретарь президента отметил, что многие иностранные компании продолжают с успехом работать на российском рынке. Им созданы отличные условия для ведения рентабельного и прибыльного бизнеса в России.
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Песков также отметил, что особые условия выхода западных компаний с российского рынка никак не связаны с нестабильным курсом рубля. Они обусловлены той «квазивойной», которые страны Запада ведут против России.
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Александр Бойцов