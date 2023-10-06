Песков: представители США и Британии пришли на заседание клуба «Валдай»

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители из США и Великобритании присутствовали на заседании дискуссионного клуба «Валдай», однако их было меньше. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что на данный момент заметно повышение интереса к клубу «Валдай» со стороны стран Азии, Африки, Арабского мира. Пресс-секретарь президента добавил, что большой интерес к клубу сохраняется, однако состав участников изменчив.
Напомним, выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» длилось 3 часа 40 минут.
В этом году заседание клуба «Валдай» проходило со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
Читайте также:
Выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» длилось почти 4 часа
Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
Песков сказал, что нужно для анализа выступления Путина на Валдайском форуме
Напомним, выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» длилось 3 часа 40 минут.
Читайте также:
Выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» длилось почти 4 часа
Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
Песков сказал, что нужно для анализа выступления Путина на Валдайском форуме
Екатерина Коршунова